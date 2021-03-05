Koronavirüsü yenen hemşire: O ağrılar sanki cehennem azabı gibiydi

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da pandemiyle mücadele ederken koronavirüse yakalanıp, 10 gün süren tedaviyle hastalığı yenen hemşire Nur Dilara Günenç, görevine başladı. Günenç, “Eklem ağrılarım ve sırt ağrılarım gerçekten çok ciddi boyutlardaydı. Sanki cehennem azabı gibiydi o ağrılar. Eklemlerim kopacak gibi ağrıyordu” dedi.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 yoğun bakım ünitesinde pandemi ile mücadele eden hemşire Nur Dilara Günenç, 3 ay önce nöbet sırasında şiddetli sırt ağrısı, halsizlik ve öksürük şikayetleri üzerine test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Gönenç, 10 gün süren tedaviyle hastalığı yenerek görevine döndü. Hastanede pandemi ile mücadelesini sürdüren Gönenç, ilk 4 gün ciddi ağrılar çektiğini belirterek, “Eklem ağrılarım ve sırt ağrılarım gerçekten çok ciddi boyutlardaydı. O ağrıyı tanımlamak gerçekten mümkün değil. Sanki cehennem azabı gibiydi o ağrılar. Eklemlerim kopacak gibi ağrıyordu. Ve maalesef buna hiçbir ağrı kesici tesir etmiyordu. Daha sonrasında da tat ve koku kaybı oldu. 7’nci günde hiçbir tat ve koku alamıyordum artık. Ardından hastalığı yendim. Ve 10’uncu günün sonunda görevime tekrardan başladım. Ağrılarım tamamen geçmişti. Tat ve koku duyum da yavaş yavaş gelmeye başladı. Şimdi yine Covid-19 yoğun bakımında görevime devam ediyorum” dedi.

Günenç, hastalık sırasında zaman zaman umutsuzluğa kapıldığını da anlatarak “Virüsten kurtulamayacağımı düşündüğüm zamanlar oldu. Yoğun bakımda gördüklerimizden dolayı bu süreci çok ağır olarak yaşadık. Hastalık kendimde de çıkınca ‘Acaba makineye bağlanır mıyım?’, ‘Tedavi sürecim ağırlaşır mı?’, ‘Hastalığım nasıl seyreder?’ gibi şeylerin endişesini yaşadım. İnsanın aklına o kadar çok şey geliyor ki özellikle bu işin içinde olunca ve de arkadaşlarınızdan olsun çevrenizden olsun birçok kayıp yaşayınca insanın aklına birçok şey geliyor. İnsan bu hastalıkta kendinin de öleceğini düşünüyor. Sevdiklerine zarar vereceğini düşünüyor. En çokta virüsün zaten bu psikolojik yönden yıpratması yoruyor insanı” ifadelerini kullandı.

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