Koronavirüsü yenen 4 hemşireden ‘maske’ uyarısı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Devlet Hastanesi’nde, çalıştıkları pandemi servisinde farklı tarihlerde koronavirüse yakalanan Tülay Kök (41), Güzel Karaağaç (31), Gülay Emirdoğan (40) ve Yeliz Doymaz (40) iyileşerek, yeniden görevlerine başladı. Bir araya gelen 4 hemşireden Tülay Kök, “Lütfen Sağlık Bakanlığı’mızın açıkladığı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulsun. Maske hayat kurtarıyor” dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi’nde pandemi servisinde görev yapan Tülay Kök, Güzel Karaağaç, Gülay Emirdoğan ve Yeliz Doymaz farklı tarihlerde koronavirüse yakalandı. Yüksek ateş, öksürük ve halsizlik şikayetleri bulunan hemşirelerden Güzel Karaağaç ve Yeliz Doymaz, bir süre hastanede tedavi gördü. Karaağaç ve Doymaz daha sonra taburcu edilirken, tedavileri evde sürdü. 4 hemşire, evlerinde gördükleri tedavi sonrası hastalığı yenerek, sağlığına kavuştu. Yeniden görevlerinin başına dönen hemşireler, kendileri gibi koronavirüse yakalanan hastalara umut olmak için canla başla mücadele etmeye başladı.

‘MASKE HAYAT KURTARIYOR’

Hastanede bir araya gelen 4 hemşireden Tülay Kök, koronavirüsün Türkiye’de görülmeye başladığı andan bu yana cansiperane çalıştıklarını belirterek, “Yakınlarımızı, arkadaşlarımızı kaybettik. Koronavirüse yakalandık. Eşlerimiz, çocuklarımız yakalandı ama hiçbirimiz yılmadık. Ben 10 gün evde kalarak koronavirüsü yendim. Durumları ağır olan arkadaşlarımız daha uzun hastanede kaldılar. Hastalığı yendik ve görevimiz başına döndük. Lütfen Sağlık Bakanlığı’mızın açıkladığı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulsun. Maske hayat kurtarıyor. Biz bunu hastanede gördük. Kimse hastalıkla ilgili emin olmasın. Hastalık her yerden bulaşabilir. Önemli olan hastalığa karşı alacağımız tedbirler. Lütfen vatandaşlarımızda kurallara uyarak bizlere yardımcı olsunlar” dedi.

Diğer 3 hemşire de maskenin önemine dikkat çekerek, vatandaşı uyardı.

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