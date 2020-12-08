Koronavirüsü yendi, plazma bağışladı

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, koronavirüse yakalanan ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Emrah Düzenli (34), Karabük Kızılay Kan Merkezi’nde plazma bağışlarının alınmaya başlandığı ilk günde bağışçı oldu.

Karabük’te yaşayan Emrah Düzenli’nin 19 Ekim’de yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Düzenli, tedavisine başlanıp, kendisini izole ederek hastalığı atlattı. Düzenli, 10 günlük karantina süresinin ardından sağlığına kavuştu. Emrah Düzenli, bugün Karabük Kızılay Kan Merkezi’nde plazma bağışlarının alınmaya başlandığı ilk günde bağışçı oldu.

Herkesi bağışçı olmaya davet eden Düzenli, “Eğer bir hastaya umut olabildiysem, bu beni çok sevindirir. Bu bir vatandaşlık görevi. Şu an inşallah birilerine umut olabiliyorumdur. Sosyal medyada ilk gördüğümde tereddüt etmeden aradım. Hasta yakınları ile görüştüm. Kendimi onların yerine koydum. Yoğun bakımda yatan birçok hasta var. Bu bizim en yakınımızda olabilir. Bu bir insanlık görevi. Hiç tereddüt etmeden aradım, kabul ettiler. Bugün de burada kan veriyoruz. Herkes duyarlı olsun. Sonuçta bu illet bir hastalık. Herkesi bağışçı olmaya davet ediyorum’’ dedi.

Karabük’e bağışlanan cihazla bugünden itibaren plazma bağışı almaya başladıklarını kaydeden Türk Kızılay Karabük Şubesi Başkanı Dursun Yeşiloğlu da, “Karabük için bugün mutlu bir gün. Daha önceleri plazma bağışı için Zonguldak veya Kocaeli’ne gidiyorduk. Kızılay Kan Merkezi Genel Müdürlüğü’müzün sayesinde ilimize bağışlanan bu cihazla bugünden itibaren plazma bağışı almaya başladık. Emrah kardeşime de çok teşekkür ediyorum, kendisi gönüllü bağışçımız. Bugün çok mutluyuz. Artık insanlarımız Zonguldak ve Kocaeli’ne gitmek zorunda olmayacak. Karabük’te randevu alarak plazmalarını verebilecekler. Hastalarımıza ümit olacağız, onların beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. Karabük halkını kan ve plazma bağışı noktasında duyarlılığa davet ediyorum’’ diye konuştu.

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