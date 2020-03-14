Koronavirisü(covid-19) ile ilgili şu ana kadar anneden karnındaki bebeğe geçmiş bir vakanın görülmediğini ancak bu durumun hamileler için sıfır risk olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Akıncı, “Düzenli sağlıklı ve dikkatli beslenme, temel ve kişisel hijyen kurallarına hassasiyetle uymak ve riskli ortamlardan kaçınmak hamileler için çok çok önemli” dedi.

Medicana Çamlıca Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Akıncı, coronavirüsün (covid-19) ilk ortaya çıktığı Aralık 2019 döneminden bu yana anne karnında anneden bebeğe geçtiğine dair bir vaka bildirilmediğini, şu ana kadar elde edilen bilgiler üzerinden değerlendirildiğinde hamilelerin diğer insanlara göre daha riskli olarak değerlendirilmediğini söyledi. Op. Dr. Aylin Akıncı, “Şu an için Coronavirüs (covid-19) özelinde hamileler riskli grupta diye kesin bir ifade kullanmasak bile gebelikte bağışıklık genel olarak baskılandığı için özellikle grip, influenza ve diğer enfeksiyon kaynaklı hastalıklarda hamileler risk grubunda yer alıyor. Örneğin anne adayları için influenza virüsü çok tehlikeli. Coronavirüs (covid-19) için henüz böyle kesin bir bilgi bulunmuyor. Mevcut bilgilere bakıldığında da hamilelerde bir risk artışı görülmüyor. Ayrıca bu dönem içinde salgın var olduğu ülkelerde doğum sonrası bebeklerde coronavirüs tanısı bulunmuyor” dedi.

Anneden bebeğe geçmesinin olasılık dahilinde olduğunu fakat bugüne kadar böyle bir vaka bildirilmediğini belirten Op. Dr. Aylin Akıncı, “Ancak daha önceki salgınlardan sorumlu olan SARS-CoV, MERS-CoV gibi diğer corona virüs ailesi üyelerinin gebelikte ciddi komplikasyonlara yol açtığı kanıtlanmıştı. Bu sebeple yine de tedbirli davranmak ve tüm hijyen kurallarına hassasiyetle uymak gerekli” dedi.

“VİRÜS TAŞIYAN VE EMZİRME DÖNEMİNDE OLAN ANNELERİN SÜTÜNDE DE VİRÜS TESPİT EDİLMEDİ”

Hamile olmanın anne adayını diğer insanlardan daha riskli hale getirmediğini vurgulayan Medicana Çamlıca Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Akıncı, “Coronavirüs (covid-19) salgınında şu zamana kadar erken doğum yapan bir iki vaka bildirildi ancak bunun kesin nedeninin virüs olduğunu netleşmedi. Ancak anneye hızlıca tedavi uygulanması için doğumun erken yaptırılmış olması olasılığı yüksek. Ayrıca doğum yapan annenin sütünden de bebeğe virüsün bulaştığına dair bir vaka bildirimi yok. Virüs taşıyan ve emzirme döneminde olan annelerin sütünde de virüs tespit edilmedi. Bu sebeple emzirmeden çekinmemek gerekiyor. Çünkü emzirmek bebeğin bağışıklığı içi çok önemli.” dedi ve eğer ki öksürük, ateş, nefes darlığı ve vücutta kırgınlık gibi belirtiler varsa anne adaylarının hiç gecikmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmasının çok önemli ve elzem olduğunu söyledi.

HAMİLELER CORONAVİRÜS’TEN NASIL KORUNMALI?

En başta herkes gibi temel hijyen kurallarının da hamileler için çok önemli olduğunu söyleyen Medicana Çamlıca Hastanesi Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aylin Akıncı, “Düzenli sağlıklı ve dikkatli beslenme, temel ve kişisel hijyen kurallarına hassasiyetle uymak ve riskli ortamlardan kaçınmak hamileler için çok çok önemli. Özellikle bu dönemde kapalı ve havasız ortamlarda bulunmamak, mümkünse toplu taşıma araçlarında dikkat etmek, mecbur kalmadıkça hastane gibi ortamlarda bulunmamaları gerekiyor.” dedi ve diğer önerilerini şöyle sıraladı:

“Eller sık sık ve hijyene uygu şekilde yıkanmalı



Düzenli ve sağlıklı beslenmek ihmal edilmemeli



Günde en az 2 litre su içilmeli



Yabancı materyallerle temas sonrası elleri yıkanana kadaar ağız, burun ve gözlere temas edilmemeli



Bağışıklık sistemi güçlendirilmeli



Grip, nezle gibi hastalık görülen kişilerden, ateş, öksürük gibi belirtilen gösteren kişilerden uzak durulmalı



Mümkünse sarılmak, el sıkışmak gibi temaslardan kaçınmalı



Çevredeki insanlarla en az 1 metre mesafeyi korumalı



Kalabalık ortamlara mümkün olduğunca girmemeli, böyle ortamlarda bulunması gerekirse virüs koruyucu nitelikte maske takmalı



Gerekmedikçe seyahat etmemeli, özellikle uçak ile yurtdışı yolculuk yapmamalı



Sosyal aktivitelere katılım ertelenmeli”

