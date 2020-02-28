Dünyayı yakından ilgilendiren koronavirüs salgınının yıl sonuna kadar sürmesi durumunda ekonomik büyümeyi etkileyebileceği öngörüsünde bulunan Prof. Dr. Emre Alkin, “Salgın nisan ayında bitmesi durumunda dünya ekonomisinin büyümesi yüzde 0.1 azalır. Salgının yıl sonuna kadar sürmesi durumunda dünya ekonomisinin büyümesi beklenenden 0.5 puan azalacaktır” dedi.

Altınbaş Üniversitesi’nde düzenlenen Çarşamba Buluşmaları toplantısında bu hafta Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Işın Çelebi, Koronavirüsün dünya ekonomisine etkisini ve Brexit’teki son gelişmeleri masaya yatırdı. Toplantının moderatörlüğünü televizyon anchor’ı Nazlı Bolak üstlendi.

Koronavirüsün dünya ve Türkiye ekonomisine olası etkileriyle ilgili Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Alkin şu öngörüde bulundu: “Küresel ticaretteki artışla ekonomik büyüme arasındaki çok sıkı ilişki bulunuyor. Koronavirüs salgınının ticareti aksatmasının büyük risk oluşturur. Salgının nisan ayında bitmesi durumunda dünya ekonomisinin büyümesinin sadece yüzde 0.1 azalacak. Salgının yıl sonuna kadar sürmesi durumunda dünya ekonomisinin büyümesinin beklenenden 0.5 puan azalacaktır.”

Küresel enflasyon trendlerini de değerlendiren Prof. Dr. Emre Alkin, gelişmekte olan ülkelerde fiyatların ortalama yüzde 4 ila 6 arttığını, gelişmiş olan ülkelerde ise yüzde 2’nin de altında olduğunu anlattı. Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankalarının politika faizlerinin enflasyonun sadece çok az üzerinde olduğunu da belirtti.

“AMERİKA’DA HER 5 ŞİRKETTEN 1’İ BORCUNU ÖDEYEMEZ DURUMDA”

Dünyadaki düşük faiz ortamının küresel borçlanmayı patlattığını belirten Prof. Dr. Emre Alkin, Amerika’da şirket borçlarının çok yüksek seviyelere çıktığını vurguladı. Prof. Dr. Emre Alkin, “Amerika’da her 5 şirketten 1’inin ‘zombi’ olduğunu, yani borcunu gerçekte ödeyemez durumda olduğu söyleniyor” dedi.

Prof. Dr. Emre Alkin, önümüzdeki dönemde borcun daha da artacağını ve gelişmiş ülkelerde borcun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 440’a çıkmasının beklendiğini, bunun sürdürülemez olduğunu ifade etti. Brexit’i değerlendiren Prof. Dr. Alkin, İngiltere’nin dünyadan 690 milyar dolar ithalat yaptığına dikkat çekerek Avrupa Birliği ve bu arada Türkiye’nin bu ülkeye ihracatının kaçınılmaz biçimde olumsuz etkileneceğini belirtti. Prof. Dr. Emre Alkin, “Ama Türk şirketlerinin bu ülkeye mal satımında bir yolunu bulacağını düşünüyorum” dedi.

“SOĞUK SAVAŞ CANLANIYOR MU” ENDİŞESİ

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Işın Çelebi ise yaptığı sunumda silahlanma hız kazanır ve buna bağlı olarak bölgesel sorunlar artarken dünyayı etkileyen salgınların sayısının ve görülme sıklığının artmasının dikkat çekici olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Işın Çelebi, salgınların bölgesel sorunlara paralel olarak artmasının akla “Acaba Soğuk Savaş yeniden mi canlanıyor?” sorusunu getirdiğini ifade etti.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının bu ülke ekonomisini 5 yıl sonra çok olumlu etkileyeceğine inandığını belirten Prof. Dr. Işın Çelebi, bununla birlikte önümüzdeki dönemde Kuzey İrlanda’nın İrlanda Cumhuriyeti ile AB çatısı altında birleşmesinin gündemde olacağını ifade etti. Avrupa Birliği’nin önümüzdeki dönemde siyasi birlik olmaktan çıkarak ekonomik birliğe dönüşeceğini de öngören Prof. Dr. Işın Çelebi, Fransa ve Almanya’nın çabalarının bunu engelleyemeyeceğini vurguladı.

Moderatör Nazlı Bolak ise, Korona salgınının dünya ekonomisine olumsuz etkileri nedeniyle Amerikan Merkez Bankası’nın mart ayı toplantısında faiz indiriminin sinyalini verebileceğini de belirtti.