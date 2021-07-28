Koronavirüsü atlatan başkandan ‘aşı’ çağrısı

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, son dönemde artan koronavirüs vakalarına dikkat çekerek, “Covid-19 nedeniyle yaklaşık 40 gün tedavi gördüm. Virüs karşısında tek silahımız aşıdır. Sevdiklerimize ve yaşama hakkı olan tüm insanlara saygı duymalı ve bir an önce aşımızı yaptırmalıyız. Ben aşımı yaptırdım” dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz’in 5 Kasım’da Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Evinde 1 hafta boyunca tedavi gören Başkan Ercengiz, şikayetleri artınca Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kandaki oksijen miktarının düşmesi sonucu Ercengiz, 15 Kasım’da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in koronavirüs tedavisi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Covid-19 tedavisi gören Ercengiz, 5 gün sonra taburcu edildi. Bir süre de evinde tedavisine devam edilen Ercengiz, iyileştikten sonra görevine tekrar başladı.

‘TEK SİLAH AŞI’

Son dönemde koronavirüs vaka sayısının 20 bine yaklaşması nedeniyle halka uyarılarda bulunan Başkan Ercengiz, sosyal medya hesabından aşı olunması için çağrı yaptı. Ercengiz, “Aşı karşıtı olan tüm yurttaşlarımıza bir çağrım var; Covid-19 nedeniyle yaklaşık 40 gün tedavi gördüm. Virüs karşısında tek silahımız aşıdır. Tercihinize saygı duyuyor ancak salgın nedeniyle herhangi bir insanın hastalanmasına, hatta ölümüne neden olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Şu anda bilinmezi yaşadığımız bu salgında aşılama sayısını artırmış ülkelerin vaka ve ölüm sayılarındaki anlamlı azalmayı lütfen dikkate alın. Sevdiklerimize ve yaşama hakkı olan tüm insanlara saygı duymalı ve bir an önce aşımızı yaptırmalıyız. Ben aşımı yaptırdım” dedi.

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