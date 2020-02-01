Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilimdalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay, ‘koronavirüs’ten korunmak için ellerin daha sık yıkanması ve alkollü dezenfektanlar kullanılması gerektiğini belirterek, “Ellerimizi 20 saniye boyunca su veya sabunla yıkamalı, alkol bazlı dezenfektanlarla temizlemeliyiz. Eğer bunları yapamıyorsak kolonya bile bu virüslerin bulaşımını engellemede oldukça etkili” dedi.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay, Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde büyük korkuya neden olan ‘koronavirüs’ ile ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Karabay, “‘Koronavirüs’ler yıllardan beri bildiğimiz, yıllar öncesinden ‘soğuk algınlığı’ etkeni olarak bildiğimiz; burnumuza, boğazımıza ve gözlerimizdeki mukozaya yapışan virüslerdir. Bu virüslerin 2002- 2003 yılında SARS isimli Güney Koreli menşeili bir virüs olarak yoğun bakım gerektiren bir hastalık olduğunu gördük” dedi.

‘Koronavirüs’lerin asıl kaynağının hayvanlar olduğunu belirten Prof. Dr. Karabay, “‘Koronavirüs’lerin asıl kaynağı hayvanlardır. Temel olarak insanlara ilk orjini bazı hayvanlardan geçmektedir. Örneğin MERS’te develer, yarasalar gibi çeşitli hayvanlar insanlara bu etkenleri bulaştırabilmektedir. 2019 ‘koronavirüs’, bugüne kadar olan ‘koronavirüs’lerden biraz daha farklı ve mutasyon geçirmiş hali. 2019’un Aralık ayında da Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu virüsün varlığı kabul edildi. Kaynağının da hayvanlar olduğu, bir orjinin hayvanlardan geçtiği düşünülüyor. Bu virüs, insanlarda solunum yollarında enfeksiyonlar yapabiliyor ama sanki her bulaşanı yoğun bakımlık yapacakmış her bulaşanı öldürecekmiş gibi bir kaygıda var. Bazı insanlarda öldürücü olabiliyor ama elde edilen verilere göre bu virüsü kapan 100 kişiden 98’inde ölümcül seyir etmiyor” diye konuştu.