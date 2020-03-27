Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar raf ömrü uzun olan makarna, pirinç, un, şeker gibi besinlere yöneldi.

Bu dönemde kilo kontrolünün unutulmaması gerektiğini belirten Diyetisyen Nursena Altunsu, “Fiziksel olarak inaktif olduğumuz bu dönemde glisemik indeksi yüksek olan besinlerin fazla tüketimi kilo alımına sebep olabilir. Pirinç yerine bulguru tercih edin, günün 1 saatini spora ayırın” dedi.

Koronavirüs salgınından evde korunan insanları mutfakta bir tehlike bekliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle gününü evde geçirenler, raf ömrü uzun olan makarna, pirinç, un, şeker gibi besinlere rağbet gösteriyor. Medipol Üniversitesi Vatan Kliniğinden Diyetisyen Nursena Altunsu, bu dönemde kilo kontrolünün kaybedilmemesi için önemli uyarılarda bulundu.

“SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİNİ TAKİP EDİN”

Fiziksel olarak inaktif olunan bu dönemde glisemik indeksi yüksek olan makarna, pirinç, un, şeker gibi besinlerin fazla miktarda tüketiminin vücut ağırlığında artışa neden olacağını belirten Diyetisyen Nursena Altunsu, “Kronik hastalığı olan bireylerde durumun ciddileşmesine sebep olabilir. Salgın nedeni ile hastanelerin yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda kronik hastalıkların kontrol altında tutulabilmesi için diyetisyenlerce anlatılan sağlıklı beslenme önerileri dikkate alınmalıdır” diye konuştu.