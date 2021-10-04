Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Canataroğlu, toprağa verildi

Oto galerilerde satılan araçların fiyatı bayileri geride bıraktı. Galericiler bayilerde sıfır araç bulunamadığı için fiyatların kendilerinde daha yüksek olduğunu belirtti. Bayiler, galericilere araç satmamak için çaba sarf ettiklerini kaydetti. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise galericiler ve bayiler arasında anlaşma yapılarak otomobillerin daha yüksek fiyata piyasaya sürüldüğünü söyledi.