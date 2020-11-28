Koronavirüslü hastayla aynı evde yaşarken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

Gökçe ADAR/İZMİR, (DHA)- HERKES İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, koronavirüs hastasıyla aynı evde yaşarken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Uzm. Dr. Rodoplu, “Koronavirüslü hastanın kaldığı odanın havalandırılması, mutfak ve tuvalet gibi ortak kullanım alanlarında mutlaka maske takılması gerekmektedir” dedi.

Koronavirüslü hasta ile aynı evde yaşarken dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyarılarda bulunan Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, “Tüm dünya koronavirüs hakkında mücadeleyi sürdürüyor. Özellikle, Türkiye’de vakaların artış göstermesiyle birlikte mahallemizde, apartmanımızda koronavirüs testi pozitif çıkan çok sayıda yakınımız var. Bu yüzden ev içerisinde dikkat etmemiz gereken konular çok önemli” dedi.

‘EN AZ 10 DAKİKA ODAYI HAVALANDIRIN’

Virüsün eşyalar üzerinde kalma sürelerinin sınırlı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Rodoplu, koronavirüslü hastanın kaldığı odanın sık sık temizlenmesi gerektiğini söyledi. Uzm. Dr. Rodoplu, “Koronavirüsün eşyaların üzerinde kalma süreleri çok sınırlı. Dolayısıyla evimizdeki eşyaları, dışarıdan getirdiğimiz eşyaları uzun uzun dezenfekte ediyorduk ya, buna artık ihtiyaç duymuyoruz. Koronavirüs, insandan insana bulaşıyor havada asılı kalıyor. Dolayısıyla, izolasyon sürecinde hasta olan bir kişinin kendisine özel bir odada kalmasında yarar var. Hasta olan kişinin dinlenmesi açısından, rahat etmesi açısından ve evdeki diğer bireylere hastalığı yaymaması açısından ayrı bir odada kalması fayda sağlayacaktır. Bu odanın her saat başı iklim koşulları izin verdiği müddetçe en az 10 dakika süreyle havalandırılmalıdır. Böylece, ikinci bulaşma yolunu atmış oluyoruz” dedi.

MUTFAK, BANYO GİBİ ORTAK ALANLARDA MASKE ŞART

Ev içerisinde banyo, tuvalet, mutfak gibi ortak kullanım alanlarında mutlaka maske kullanılması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Rodoplu, “Hasta olan kişi, tuvalete, banyoya evin başka alanlarına geçecekse mutlaka maske kullanmaya devam etmesi gerekmektedir. Koronavirüse yakalanan hastayla tabak, bardak gibi kullandığımız ortak eşyalarımızı ayrı yıkamasına gerek yok. Bizim eşyalarımızla yıkanabilir. Yediğimiz yemeklerle, kullandığımız eşyalarla bu virüs bulaşmıyor. Bu virüs, havada asılı kalıyor ve kişiden kişiye yüz yüze bulaşıyor bu yüzden hem hasta olan kişinin hem de diğer aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin ellerini sık sık yıkaması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Yakın arkadaşının koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve kendisinin de izolasyon sürecinde olduğunu ifade eden Feride Sökmen de, “Çok yakın arkadaşımın testinin pozitif çıktığını öğrendim. Kimseyle görüşmüyorum. Ben de izolasyon sürecinde girdim. Sadece telefonla görüşüyorum. Alışverişimi internet üzerinden yapıyorum. Gelen poşetlerin üzerinde dezenfektan sıkıyorum. Yapacağım tüm görüşmeleri iptal ettim. Pazartesi’nden bu yana kendimi karantinaya aldım” dedi.

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