Koronavirüs salgının Türkiye’de görüldüğü ilk günden bu yana, yetkisini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan alan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin kurmuş olduğu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri İşletmecileri Derneği’nin Başkanı Cengiz İmeci, OSGB lerden hizmet alan işletmelerde vaka sayısının az olduğunu belirterek, okulların hijyen açısından güvenli hale gelmesi için çalışmalarını hızlandırdıklarını anlattı.

Koronavirüs salgının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günlerde konaklama tesisi, cafe-restaurant, berber, kuaför, alışveriş merkezi ve birçok işletmenin faaliyetine ara verdiğini söyleyen OSGBDER Başkanı Cengiz İmeci, çalışmaların OSGB’lerin rehberliğinde yeniden başladığını belirtti. İş yerlerinde alınan önlemlere değinen Cengiz İmeci, “OSGB firmalarının görevlendirmiş olduğu İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personeli, koronavirüs ile mücadelede iş yerlerinde coronavirüs ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri, hijyen kurallarının yerleşmesi, koronavirüs risk analizinin yapılması, acil durum planlarının pandemi göz önünde bulundurularak revize edilmesi, kısacası yeni normale geçiş sürecinde en büyük destekçileri olmaktadır” diye konuştu.

“GÜVENLİ OKUL BELGELERİNİ HIZLI ŞEKİLDE ALMAYA BAŞLADILAR”

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’nden hizmet alan iş yerlerinde vaka sayılarının daha az olduğunu anlatan Cengiz İmeci, okullarda da hijyen önlemlerini almayı hedeflediklerini anlattı. İmeci, “Vaka sayısında yaşanan artış nedeni ile okulların açılışı 21 Eylül’e ertelendi. Eğitim kurumlarının koronavirüs ile ilgili gerekli hijyen şartlarını sağlamaları ve güvenli hale gelmesi için gerekli olan düzenlemeleri yapmadan açılması mümkün değildir. Bu düzenlemelerin yapılabilmesi için özel ve kamuya ait eğitim kurumlarında İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirilmesinin zaman kaybetmeden başlaması gerekmektedir. Birçok kamu ve özel eğitim kurumu OSGB’lerin yapmış olduğu rehberlik ve danışmanlık çalışmaları ile TSE standartlarında güvenli okul belgelerini daha hızlı şekilde almaya başladı” ifadelerini kullandı.

“PANDEMİ SÜRECİNDE OSGB LERE TALEP ARTTI”

Koronavirüs salgını sürecinde hastalığa yakalanma korkusu yaşayanların poliklinik servislerine başvuru sayısında ciddi bir azalış olduğunu da hatırlatan İmeci, şunları söyledi:

“Buna paralel olarak Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile anlaşma yapan iş yeri sayısında artış oldu. Sonbahar döneminin gribal rahatsızlıkların artış gösterdiği bir dönem olması ve hastanelere gitmekten çekinen çalışanlar için OSGB’ler çözüm olmaktadır. Hastanelere gitmekten endişe duyan işverenler ve çalışanları OSGB bünyesinde yer alan İş yeri hekimlerine muayene olabildikleri gibi e-reçete sayesinde hastaneye gitmeden eczanelerden ilaçlarını rahatlıkla alabiliyorlar. Toplu çalışılan iş yerlerinde grip aşısının yapılması bu süreçte önem arzetmektedir. İş yeri hekimleri ciddi rahatsızlığı olan ileri tetkik yapılmasına ihtiyaç duyulan hastaları hastanelere yönlendirmektedir. Böylece hastanede ki gereksiz yoğunluklar önlenmiş ve bulaş riski en aza indirilmiş olmaktadır. Yani bu dönemde OSGB lerin rolü ve önemi daha net anlaşılmıştır. OSGBDER olarak tehlike sınıfı ne olursa olsun henüz Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile anlaşma yapmamış iş yerlerinin kendi ve çalışan sağlığı için iş yerlerine en yakın Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile görüşerek anlaşma yapmalarını tavsiye ediyoruz.”