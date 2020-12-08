Koronavirüsle gelen hareketsiz yaşam kireçlenme nedeni

İnsan bedeninin çok hareketsiz kalmaya uygun bir yapısı olmadığını söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, koronavirüsle birlikte evlerde uzun süre hareketsiz kalmanın kireçlenme nedeni olduğunu söyledi. Op. Dr. Erdağ, “Yarım saatte bir eklemlerinizi hareket ettirin. Sabah uyandığınız zaman eğilme, gerilme, gövdeyi çevirme, bacakların gergin biçimde öne kaldırılması gibi kültür fizik hareketlerini yapın” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evde uzun süre hareketsiz kalan kişilerde başta eklemler olmak üzere kas ve omurgada ağrılar meydana geldiğini anlatan Emsey Hospital’dan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, vatandaşları düzenli egzersiz yapmaları konusunda uyardı.

Op. Dr. Yiğit Erdağ, “İnsan bedenini çok hareketsiz kalmaya uygun bir yapısı yok. Çok hareketsiz kalınca ortapedik kaynaklı çok fazla sağlık sorunu ortaya çıkıyor. Vücutta çalışması gereken eklem ve kas sistemi var, eğer eklemler belli bir düzende hareket etmezse özellikle kol, bacak, omurga dediğimiz sırt bölgesinde fizyoloji bozuluyor. Hareketsiz kalmayı engellemek için evde yapılabilecek basit egzersizler var, bunları yapmak lazım” diye konuştu.

EKLEMLERİN SAĞLIĞI İÇİN HAREKET EDİN

Çok uzun süre aynı pozisyonda kalmamak gerektiğini aktaran Op. Dr. Erdağ, “Yarım saatte bir eklemlerinizi hareket ettirin. Sabah uyandığınız zaman eğilme, gerilme, gövdeyi çevirme, bacakların gergin biçimde öne kaldırılması gibi kültür fizik hareketlerini yapın. Hareketleri kapalı ortamda yapmayın, evi havalandırın, öyle çalışın. Eklemini sağlığını korumak, kasların zayıflamasını engellemek ve kireçleme olmasını önlemek için egzersiz yapmak lazım” ifadelerini kullandı.

GÜNDE EN AZ 2 LİTRE SU İÇİN

Eklemlerin beslenmesi ve kasların iyi çalışması için sıvı tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Erdağ, “Günde en az 2 litre su içmeliyiz. Protein ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Hazır gıdalardan uzak durup, doğal vitamin ve mineralleri alın. Sürekli aynı hareketleri yapmak veya hareketsiz kalmak eklem, kas ağrılarına neden olur. Eklemlerin sağlığını bozmamak için gün içinde farklı hareketler de yapmak gerekiyor” dedi.

HAREKETSİZLİK KİREÇLENMEYİ TETİKLER

Sağlam kas yapısının önemini vurgulayan Op. Dr. Yiğit Erdağ, “Hareketsizlik kireçlenmeyi tetikler, kireçlemeyi önlemek için eklemin her yönde hareketi ve kasların sağlam olması gerekiyor. O yüzden spor yapılmasını öneriyorum, yeterli sıvı almak lazım. Pandemide evden çalışırken çok az hareketli eklemlerimiz kireçlenmeye daha yatkın oluyor. 1 yıldır Kovid-19 ile yaşıyoruz süreç daha da uzayacak gibi o yüzden olabildiğince evde hareket etmek lazım. Evin içerisinde yapılacak çok basit egzersizler bile eklem sağlığını korur” diye konuştu.

YAŞA GÖRE KİREÇLENME ARTIYOR

Op. Dr. Yiğit Erdağ, “Kasları zayıf olan kişiler ağırlık kullanarak egzersiz yaparsa eklem ağrısı oluşturur. Onun için hareketleri ağırlık kullanmadan da yapabiliriz. Toplumda yaş ortalaması artıkça kireçlenme dediğimiz eklem kıkırdağının bozulduğu durumlar daha çok yaşanıyor. Kireçlenme 65 yaş üstü kişilerde ameliyat gerektirecek kadar ilerlemiş oluyor” ifadelerini kullandı.