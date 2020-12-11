Koronavirüse yenilen Prof. Dr. Koyuncu Söke’de toprağa verildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- KORONAVİRÜS nedeniyle yaşamını yitiren Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu, memleketi Aydın’ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

Manisa Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu (66), 10 gün önce Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. Prof. Dr. Koyuncu, doktorların tüm çabalarına rağmen 9 Aralık’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Koyuncu’nun cenazesi İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Söke’ye getirildi. Cuma namazının ardından Granta Mezarlığındaki Koyuncu Aile Mezarlığına getirilen Koyuncu’nun cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası özel giyimli ekipler tarafından toprağa verildi. Cenazede oğlu Ahmet Koyuncu babasının tabutu başından ayrılmazken, cenazeye görev yaptığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden çok sayıda meslektaşı da katıldı.

PROF. DR. FAİK KOYUNCU KİMDİR?

Aydın’ın Söke ilçesinde doğan Faik Mümtaz Koyuncu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1978 yılında mezun oldu. Koyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 1982 yılında tamamladı. Girne 100 yataklı Asker Hastanesinde yedek subay olarak askerlik görevini yerine getiren Koyuncu, Malatya SSK Hastanesi’ndeki zorunlu görevinin ardından İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesine Başasistan olarak atandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına 1995 yılında yardımcı doçent olarak atandıktan sonra aynı anabilim dalında doçent ve profesör kadrolarına yükseldi. Yaklaşık 50 civarında uluslararası ve 100 kadar ulusal yayın yanında çok sayıda bilimsel toplantıda davetli konuşmacı ve oturum başkanlığı da yapan Koyuncu, MCBÜ’de Kadın Doğum Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapıyordu.

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