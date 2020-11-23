Koronavirüse yakalanan sunucu: Yalvarırım evden çıkmayın

Gökçe ADAR/İZMİR, (DHA) – İZMİR’de, yerel televizyon kanalında sunuculuk yapan ve Covid-19 testi pozitif çıkan Erhan Önel (55), “Kimse ‘Bana virüs bulaşmaz’ demesin. Çok sahtekar bir virüs. Yalvarıyorum, evden dışarı çıkmayın” dedi.

İzmir’de yaşayan, yerel televizyon kanalı sunucusu Erhan Önel’in Covid-19 testi pozitif çıktı. Önel, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Tedbirlere uyulması için çağrıda bulunan Erhan Önel, “Kimse ‘Bana virüs bulaşmaz’ demesin. Koronavirüs, çok sahtekar bir virüs; yüzüne gülüyor, arkandan hançerliyor. İyi oldum, derken tüm kemiklerime kadar ilerliyor. İyileşiyorum, derken ertesi gün yaşadığın ağrı boğazını söküyor, direncini kırıyor. Siz sadece 3 adım atarak yorulan biri gördünüz mü? Ben, adım atarak yorulduğumu hissediyorum. Günde 10 kilometre koşan bir adamdım. Şimdi 3 adımı zor atıyorum. Bu virüs insan vücudunu mahvediyor. İnsan bu virüsü yaşamadıkça anlamıyor. Bu iş çok ciddi bir iş. Bu nasıl bir şey? Kelimelerle anlatamıyorum. Benim canım yandı ama sizin yanmasın. Ne olur, yalvarıyorum, evden çıkmayın. Evinizde ne varsa onları tüketin. Dışarı çıkmayın” dedi.

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