‘Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanları meslek hastalığı kapsamına alınmalı’

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ANTALYA TABIP ODASI YONETIM KURULU BASKANI PROF. DR. NURSEL SAHIN, COVID-19'A YAKALANMIS SAGLIK CALISANLARININ MESLEK HASTALIGI KAPSAMINA ALINMASI GEREKTIGINI SOYLEDI. (FOTO:SEMIH ERSOZLER/ANTALYA-DHA)

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, koronavirüse yakalanmış sağlık çalışanlarının meslek hastalığı kapsamına alınması gerektiğini söyledi. 

Antalya Tabip Odası’na üye hekimler, İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak, acil taleplerini duyurdu. Hekimler adına açıklamayı yapan Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, pandeminin bütün dünyada hızlı bulaşma ve patlama tarzı bir yayılım içerisinde olduğunu söyledi. Hekimler ve sağlık çalışanlarının her koşulda fedakarca çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Şahin, “Covid-19’a yakalanmış sağlık çalışanları meslek hastalığı kapsamına alınmalı. Kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının geride bıraktıklarının yaşamı güvence altına alınmalı. Sağlıkta şiddet vakaları için etkili önlemler alınmalı. Tüm sağlık çalışanlarına standartlara uygun ve yeterli kişisel koruyucu sağlanmalı. Yeterli sayıda kadrolu ve güvenceli olarak sağlık çalışanı istihdam edilmeli” dedi.

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