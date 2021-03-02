Koronavirüse yakalanan Bodrum eski Belediye Başkanı Kocadon, yoğun bakıma alındı – ek fotoğraf

Ana Sayfa Güncel Haberler Koronavirüse yakalanan Bodrum eski Belediye Başkanı Kocadon, yoğun bakıma alındı – ek...
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650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı
Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde 170 haneli mahalle 23 kişide koronavirüs vakası görülmesinin ardınan karantinaya alındı. Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesiyle birlikte Sakarya’da...
ALES’e giderken kimliğini unutan adayın panik anı, otobüs kamerasında
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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da güvenlik güçlerinin kent merkezi ve ilçelerinde yaptığı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44...