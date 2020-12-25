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Koronavirüse rağmen parkta çocuklarla etkinlik kamerada

BURSA, (DHA)- BURSA’da, çocuklar için parkta düzenlenen organizasyonda koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Onlarca çocuğun bir arada balonlarla oynadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kestel ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde düzenlenen organizasyona, aileleri tarafından onlarca çocuk getirildi. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı etkinlikte, onlarca çocuk, bir arada balonlarla oynadı. Koronavirüsün unutulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

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