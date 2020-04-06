Bu yıl dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedecek insan sayısının en azından 10 kat fazlasının kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybedeceğini belirten Prof. Dr. Mustafa Öncel, “İshal, kabızlık veya kilo kaybı bulguları olursa virüs endişenizi kenara koyup hekime başvurmaktan çekinmeyin” dedi.

Koronavirüs salgınının sürdüğü bugünlerde tedavisi devam eden veya risk altında bulunan kolon kanseri hastalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Onkoloji Cerrahisinden Prof. Dr. Mustafa Öncel, bu süreçte 7’den 70’e hemen herkese büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. Sağlık çalışanlarına büyük sorumluluklar düştüğünü hatırlatan Prof. Dr. Mustafa Öncel, “Her birimiz ve tüm dünya yorucu bir dönemden geçiyoruz. Daha önceböylesini tecrübe etmemiştik. Covid-19 denilen bir virüsle sınanıyoruz. Evlerimize hapsolduk, çocuklarımız okula gidemiyor, yaşı ileri olan büyüklerimizle görüşemiyoruz. Biz sağlık çalışanlarına ise başka bazı sorumluluklar düşüyor” dedi.

ÖZELLİKLE GENÇLERE DİKKAT

Koronavirüs günlerinde kolon kanseri yani kalın bağırsak kanseri gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Öncel, şöyle devam etti:

“Acı bir gerçeği hatırlamakta fayda var. Bu yıl yeryüzünde koronavirüs nedeniyle kaybedeceğimiz insan sayısının en azından 10 kat fazlasını kalın bağırsak kanseri nedeniyle kaybedeceğiz. Kadın ve erkeklerde en sık görülen ilk 3 kanserden birisi olan kalın bağırsak kanseridir. Görülme sıklığı ise özellikle gençlerde artıyor.Covid-19’la tüm insanlık sınanırken, bu dönemde kalın bağırsak kanseriyle her birimizin yolu birkaç şekilde kesişebilir.İlk olarakameliyat geçirmiş ya da kemoterapi almış hastaların normal sağlıklı kişilerden farkı olmadığını unutmamalıyız. Bu hastalar da yetkililerin önerilerine, özellikle sosyal mesafe ve evde-kal önerilerine uymalı. Kontrol zamanınız gelmişse bile eğer ciddi bir şikayetiniz yoksa hastanelere şu aralar uğramamaya özen gösterin. Hastaneler virüsün en yoğun görüldüğü yerler olduğu için bir süre hastanelerden uzak durmanızda fayda var. Ama ortalık biraz dinginleşince takiplerinizi aksatmamayı unutmayın.”

AMELİYATLARI MÜMKÜNSE ERTELEYİN

Prof. Dr. Öncel, yeni ameliyat olan hastaların, onkoloğun verdiği gün mutlaka hastanede olması gerektiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

“Eğer bir kemoterapi yani ilaç tedavisi gerekliyse, hekiminiz bunu hastaneye sizi en az getirecek şekilde organize edecektir. En zorlu süreci şu günlerde kanser tanısı alanlar yaşıyor. Hastaneye gelmeden tedavi olamazlar, öte yandan hastaneler koronavirüsiçin riskli durumda. Bir de ameliyat gerekiyorsa hastalar ikilemde kalıyor. Çünkü ameliyatı bir an önce olmazlarsa hastalığın ilerleme riski var, diğer yanda ise virüs tehdidi korkutuyor. Bir de ameliyatın kişinin immün sistemi yani savunma sistemini bozma olasılığı da var.Ancak bu grup hastalarda tedavinin nasıl sürdürülmesine ilişkin algoritmalar ortaya konuldu. Şöyle ki; çok erken evredeki hastalarda ameliyatlar mümkün olduğunca ertelenmeli. Daha ileri hastalıkta ise radyoterapi, kemoterapi gibi tedavileri ameliyattan önce uygulama imkanı varsa önce bu tedaviler yapılmalı ve cerrahi işlem tedaviler arası bekleme sürelerini üst sınırdan kullanacak şekilde geciktirilmeli. Tabii bu tedaviler kişiye özel oldukları için hasta ile tüm süreci enine boyuna konuşarak ilerlemekte fayda var.”

BU ŞİKAYETLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Kolon kanserinde bazı şikayetlerin hastalığın tanısında oldukça önem taşıdığını hatırlatan Prof. Dr. Öncel, şu değerlendirmede bulundu:

“Makattan kanama, dışkılama değişikliği yani eskiden farklı olarak ishal veya kabızlık çekme ve kilo kaybı gibi bulgular olursa koronavirüs endişenizi kenara koyup, hekime başvurmaktan çekinmeyin. Öte yandan hiç şikayeti olmadığı halde, 50 yaşına geldiği için tarama yapılması gereken bir grupta var. Söz konusu grup, bu dönemler atlatılana kadar hastanelerden uzak durmalı. Ancak sonrasında muhakkak kontrollerini yaptırmaları oldukça önem taşıyor.Hatırlamakta fayda var ki her birimiz ya kanseriz ya da kanser adayıyız. Koronavirüs telaşı içerisinde kalın bağırsak kanserini unutmayalım. Çünkü erken teşhis edilirse kalın bağırsak kanserini yenebiliriz.”