ANKARA’da Bor Araştırmacısı Doç. Dr. Mükerrem Şahin, koronavirüsten korunmak amacıyla bor bileşiği içeren el dezenfektanı, ağız yıkama solüsyonu ve propolis geliştirdi. Doç. Dr. Şahin, “Biz borla ilgili 3’lü koruma sağlamış olduk. Elde borla koruma, ağızda borla koruma ve vücudumuzun direncini artırarak enfeksiyonda bizi daha güçlü hale getirerek bu şekilde koruma” dedi.

Bor Araştırma ve Uygulama Merkezi kurucusu Doç. Dr. Mükerrem Şahin, Covid-19 salgınıyla birlikte borun önemli bir hale geldiğini belirterek, bu süreçte borlu el dezenfektanı, ağız çalkalama solüsyonu ve bor içeren propolis geliştirdiklerini söyledi. Borlu el dezenfektanının çok önemli bir fikir olduğunu ve Türkiye’nin yeni bir ürün kazandığını söyleyen Şahin, “Kolonya olmadan da bu işin yapılacağını gösteren bir ürün. Burada önemli olan yapılan dezenfektanın ya da ürünün antiviral testi geçmiş olmasıdır. Her bor bileşiği bunu yapmaz, bizim elimizdeki ürün antiviral testi geçmiştir” dedi.

‘AĞIZ-BURUN YIKAMA SOLÜSYONU’

Ağız ve burun içinin korunması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Şahin, bu virüsün hava yoluyla ya da temas yoluyla, solunum yoluyla ağız ve burundan vücuda girdiğini ifade etti. Doç. Dr. Mükerrem Şahin, “Antiviral etkiye sahip olan bu bor bileşiğiyle, karanfil, kekik, defne, lavanta gibi bitki özleri kullanıyoruz. Bunları kendimiz ekstre ediyoruz. Zerdeçal da karışımda kullandığımız bir bitkidir. Bunlarla birlikte bir ağız yıkama solüsyonu yaptık. Bu sayede insanlar ağızlarını bununla çalkaladıklarında ve 2-3 defa tükürdüklerinde enfeksiyona tabi olmuş olsalar bile o virüse karşı kendilerini korumuş olacaklar. Ağız ve burnu temizlemek çok etkin bir koruma yöntemidir. Bizim yaptığımız doğal üründür, riski yoktur. Yutulduğunda büyük risk oluşturmaması lazım ki yutulabilen ürünlerden tercih ederek ortaya yeni bir ürün çıkardık. Bu ağız yıkama solüsyonunun Covid-19 için çok başarılı bir koruma yöntemi olacağını düşünüyoruz. Maskenin koruyacağından farklı bir korumadır bu. Özellikle sağlık çalışanları için çok öneriyoruz” diye konuştu.