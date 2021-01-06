Koronavirüse karşı araçları buharlı sistem ile yıkıyor

Şenol POYRAZ/İZNİK,(Bursa),(DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücüler, araçlarını 200 derece sıcaklık oluşturan buharlı sistem ile dezenfekte etmeye başladı.

İznik ilçesinde oto yıkama dükkanı bulunan Emre Yıldırım, koronavirüse karşı gelen araçları yüksek ısı kaynağı oluşturan buharlı sistem ile yıkamaya başladı. Sürücülerin, buharlı sisteme ilgi gösterdiğini söyleyen Yıldırım, virüs ve bakteri sorunlarının önüne geçildiğini iddia etti.

Yıldırım, 2 yıldan bu yana oto yıkama işi yaptığını anlatarak, pandemi sürecinde temizliğe daha fazla dikkat ettiklerini söyledi. Koronavirüse karşı otomobillerinin temizliğini buharlı sistem ile yaptırmak isteyenlerin taleplerine yetişmek için gece yarısına kadar çalıştıklarını kaydeden Yıldırım, “Müşterilerim memnun. Çünkü 200 derece yüksek ısı kaynağında her türlü virüs ve bakteri yaşayamıyor. Araçlarımız bu sayede daha sağlıklı ve hijyen oluyor” diyor.

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