Koronavirüs yalanıyla hastaneye gönderip evdeki kasayı çalan şüphelilerin kaçma anı kamerada (2)

‘YILANIN BAŞI EN YAKIN KOMŞUM ÇIKTI’

Denizli’nin Tavas ilçesi Yorga Mahallesi’nde, koronavirüslü kişiyle temaslı oldukları yalanıyla hastaneye gönderildikten sonra içinde 150 bin TL bulunan çelik kasası, bir komşusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi tarafından çalınan Mustafa Narin, hala olayın şokunu yaşadığını söyledi. “Yılanın başı komşum çıktı” diyen Narin, yaşadıklarını, şöyle anlattı:

“Evindeki atölyemde motorlu testere tamirciliği yaparak geçimini sağlayan biriyim. Olay günü telefonla arayıp, kendisini Sağlık Bakanlığı yetkilisi olarak tanıtan bir kişi, koronavirüslü kişiyle temas ettiğimi, eşimle birlikte acilen hastaneye gidip test yaptırmamızı istedi. Bunun üzerine eşimi de alıp, Tavas Devlet Hastanesi’ne gittim. Aradan 1.5 saat geçtikten sonra eve döndük. Eve hırsızların girdiğini ve kasanın yerinde olmadığını görünce jandarmayı aradık. Jandarma ekipleri geldi, inceleme yaptı. Eve giren hırsızlar kapıyı kırıp içeriye girdikten sonra kasayı battaniyeye sarıp, araçlarına yükleyip götürmüşler.”

‘JANDARMA VATANDAŞIN KORUYUCUSU’

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kasayı çalan kişilerin yakalanması için evine Denizli Jandarma Komutanlığı’nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin geldiğini belirten Narin, “Gece gündüz demeden çalıştılar ve suçluları adalete teslim ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz eskiden çocuklarımızı ‘jandarma geliyor’ diye korkuturduk. Ama jandarma vatandaşın hamisi ve koruyucusu oldu. Çalıştılar ve kasamı çalan çeteyi yakaladılar. Benim için paranın bulunmasından ziyade suçluların yakalanması önemliydi. Çetenin başı komşumuz çıktı. Evimize 200 metre ilerisinde oturuyor. Onun olduğunu öğrenince şok olduk. Hırsızlığı yapan bu kişiler cezaları çeksinler” dedi.

CAMİDEN ANONSU MUHTAR YAPTI

Kasa hırsızlığı olayının ardından camiden anons yapan kişinin Yorga Mahallesi Muhtarı Zekeriya Taner olduğu öğrenildi. Muhtar Taner, olaydan sonra jandarma ekiplerinin geldiğini belirtip, “Kasa hırsızlığının yaşandığı bölgede kamera olmadığı için jandarma benden camiden görgü tanığı olup olmadığı öğrenmek için anons yapmamı istedi. Ben de cami hoparlörlerinden denildiği gibi anons yaptım. Sonrasında bir vatandaş gelerek yabancı bir otomobil araç gördüğünü jandarmaya anlattı. Böylelikle olay da çözüldü” diye konuştu.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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