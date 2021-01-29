Koronavirüs tedavisi gören Yayladağı Belediye Başkanı Sayın, yaşamını yitirdi

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA)- HATAY’da Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, yaklaşık 1 ay önce çeşitli semptomlar görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Sayın, durumu ağırlaşınca Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. 6 Ocak’ta Ankara’da bir hastaneye sevk edilenMustafa Sayın, doktorların tüm çabasına karşın bugün yaşamını yitirdi.

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