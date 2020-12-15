Koronavirüs tedavisi gören uzman çavuş, hayatını kaybetti

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR Hava Meydan Komutanlığı’nda görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı’nda görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar, bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, bugün yaşamını yitirdi. Uzman Çavuş Taşpınar’ın ölümüyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hüseyin Taşpınar’ın Covid-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Açıklamada, “Silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz” denildi.

Evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Taşpınar’ın cenazesinin bugün Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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