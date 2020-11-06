Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü

Antalya'da Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Burak Germen, eklemlerdeki kıkırdak kayıplarının (kireçlenmeler) en çok 40 yaş üzeri ve kadınlarda görüldüğünü belirterek, yaşam konforunu olumsuz etkileyen ve kilo, erken menopoz, genetik, travma, dizin çalışma koşulları gereği aşırı yıpranması sonucu ortaya çıkan ve en sık diz ekleminde görülen kireçlenmenin osteotomi ameliyatıyla yüzde 90 oranında azaldığını söyledi.