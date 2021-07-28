Koronavirüs sonrası rehabilitasyonun önemi arttı

Koronavirüs sonrası akciğer tutulumu yaşayan kişilerde çabuk yorulma ve solunum kapasitesinde azalma gibi semptomlar yaşandığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Özden Baskan, “Bu hastaların mümkün olan en erken dönemde fizik tedavi görmesi gerekiyor. Bu durum göz önüne alındığında üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü mezunlarının iş sıkıntısı çekmeyeceği öngörülüyor” dedi.

Çağın getirdiği yeni hastalıklar ve tıbbi olanakların artmasıyla insan ömrünün uzaması sonucu, fizyoterapistlerin üstlendiği rolün arttığına dikkat çeken İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özden Baskan, “Hizmet sunumu ve istihdam açısından Türkiye’de çok sayıda fizyoterapi ve rehabilitasyon mezununa ihtiyaç var.” dedi. Bu eğitimi veren az sayıdaki vakıf üniversitesinden biri olduklarını belirten Baskan, sadece 52 öğrenci kabul edeceklerini söyledi.

“ÇALIŞMA ALANLARI GENİŞLEDİ”

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Fizyoterapistlerin, hem sağlıklı bireyler için koruyucu fizyoterapi, hem de hastalarda hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla fizyoterapi programlarını belirlenmesi, planlanması ve uygulaması noktasında görev yaptığını kaydeden Baskan, “Dört yıllık üniversite eğitimi, bilimsel formasyonunu çağdaş düşünce ve yaklaşımlarla şekillendirebilen fizyoterapistler yetiştirilmesinde çok etkilidir. Dünyada ve Türkiye’de toplumların bugün ve gelecekteki olası ihtiyaçları, fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır. Önemli bir nokta da fizyoterapistlerin Türkiye ve dünyada iş bulabilme sorunu olmayışıdır. Günümüzde sağlığa ve kaliteli yaşama verilen önemin artması ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olan öğrencilerin çalışma alanları da oldukça genişledi. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Ortopedik Rehabilitasyon, Nörolojik Rehabilitasyon, Nöroşirurjik Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Pediatrik Rehabilitasyon, El cerrahisi, Kadın ve Erkek sağlığı, Sporcu sağlığı gibi alanlarda çalışma fırsatı yakalayabilirler” diye konuştu.

Devlet, özel veya üniversite hastanelerinde, tıp merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, spor kulüplerinde, sağlıklı hayat merkezlerinde özel kliniklerde, huzurevlerinde, termal otellerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinde, kadın sağlığı ve halk sağlığı gibi alanlarda Türkiye’de fizyoterapistlerin geniş kariyer olanaklarına sahip olduğunu belirten Baskan, “Mezuniyet sonrası akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler yüksek lisans ve doktora yapabilirler. Üniversitemizde, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programında öğrencilere mesleki bilgi ve beceriyi kazandırmaya yönelik olarak sistematik bir eğitim veriyoruz. Elektroterapi ve terapatik egzersiz laboratuvarları ile öğrencilerimiz uzman akademisyenler tarafından eğitim görüyorlar. Üniversitemizin bünyesinde bulunan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Araştırma Merkezi içerisinde uygulamaları inceleyerek deneyim kazanan geleceğin fizyoterapistlerini yetiştirmekten gurur duyuyoruz” dedi.