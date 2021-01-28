“Koronavirüs sonrası kontroller hayati önem taşıyor”

İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüs vaka sayılarının dünya genelinde 100 milyona yaklaştığını hatırlatan Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Mevlüt Ömer Soylu, enfeksiyon ile mücadelede kadınların bağışıklığının erkeklere oranla daha yüksek olduğunu ifade etti. Soylu, koronavirüs enfeksiyonunu geçiren hastalara dikkat çekerek, “Tedavi sonrası muayene, akciğer görüntülemesi, antikor testi ve kişinin rutin kontrollerden geçirilmesi sağlığının korunması açısından önem arz etmektedir” uyarısında bulundu.

Koronavirüs enfeksiyonunda kalp ve akciğer tutulumlarının sık görüldüğünü söyleyen Emsey Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mevlüt Ömer Soylu, vakalarda nörolojik tutulumların da görüldüğünü; bulantı, kusma, az da olsa geriye dönmeyen tat-koku kaybı olabildiğini ve özellikle bu süreçte uyku bozukluklarının da arttığını ifade etti.

“KALP SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİYOR”

Koronavirüsün etkilerinin kişiden kişiye farklılık gösterdiğini söyleyen Dr. Mevlüt Ömer Soylu, koronavirüsü atlatan hastaların birçoğunda nefes darlığı, yorgunluk hissi, çarpıntı, tat ve koku kaybı gibi belirtilerin etkisini göstermeye devam edebildiğini belirtti. Bu hastaların koronavirüsü atlattıktan sonra mutlaka genel bir muayeneye gitmesi gerektiğini belirterek şunları ifade etti:

“Bu hastalar özellikle göğüs hastalıkları, kardiyoloji ve iç hastalıkları açısından takip altında olmalılar. Tüm koronavirüs enfeksiyonunu geçiren hastaların tedavi sonrası muayene, akciğer görüntülemesi, antikor testi ve rutin kontrollerden geçirilmesi sağlığının korunması açısından önem arz etmektedir. Hiçbir semptom göstermeden koronavirüs enfeksıyonu geçiren kişilerde dahi yapılan tetikler sonucunda etkilenmeler olduğu görülebiliyor. Enfeksiyonun bulaşma yolu ; üst solunum yolundan damlacık enfeksiyonuyla; öksürük, hapşırma ile havaya karışan damlacıklarda bulunan virüsün alınması ile gerçekleşmektedir.”

“AKCİĞERLERİN KONTROLÜ ÖNEMLİ”

Enfeksiyon sonrası beklenmedik komplikasyonlar, emboliler, kalp yetmezlikleri, akciğerde fibrotik kalıntıların olabileceğini söyleyen Dr. Mevlüt Ömer Soylu, koronavirüs sonrası akciğer radyolojisindeki iyileşmelerin uzun sürebildiğini hatırlatarak, bu sürecin bir uzman denetiminde takip edilmesinin sağlık açısından kıymetli olacağını belirtti. İyileşme sonrası devam eden öksürük, nefes darlığı, yorulma gibi semptomların kalıcı olmayacağını ifade eden Dr. Ömer Soylu, bu gibi durumlarda geç kalınmadan uzmana görünmenin faydalı olacağını söyledi. Soylu, “Yaşanan bu süreçte hasta kendini bırakmamalı, bağışıklığı güçlendirecek besinler tüketerek, doktor takibine devam etmelidir” dedi.