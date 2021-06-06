Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 386 oldu

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 204 bin 827 testte, 5 bin 386 vaka ile 482 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 96 kişi ile toplam can kaybı 48 bin 164’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nca duyurulan ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’na göre; son 24 saatte yapılan 204 bin 827 testte 5 bin 386 vaka, 482 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 96 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 3 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 55 milyon 455 bin 452, toplam vaka sayısı 5 milyon 287 bin 980, toplam vefat sayısı 48 bin 164, toplam ağır hasta sayısı 1096, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 160 bin 774 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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