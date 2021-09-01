Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 893 oldu (2)

ŞIRNAK VE KIRIKKALE’NİN YENİ RENGİ MAVİ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında Kırıkkale ve Şırnak’ın Kovid-19 tablosundaki yeni renginin mavi olduğunu duyurdu. Koca, açıklamasında “Kırıkkale’mizde ilk doz aşı oranı yüzde 75’in üzerine çıktı. İlk doz aşı oranına göre düzenlenen Covid-19 Risk Haritasında Kırıkkale’nin yeni rengi Mavi. Risk rengini bugün değiştiren Şırnak’la birlikte, Kırıkkale’yi kutluyoruz. Bu oranlar, fazlasıyla, devam dozlarında da şart!” ifadelerini kullandı.

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