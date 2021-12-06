Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 33 oldu

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, ‘Günlük Kovid- 19 Tablosu’ verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 354 bin 269 testte 20 bin 33 vaka tespit edildi. 187 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 611 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ‘Günlük Kovid- 19 Tablosu’ verilerine göre; son 24 saatte yapılan 354 bin 269 testte 20 bin 33 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 187 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 611 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,86, 2’nci doz ortalaması yüzde 81,68 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 398 bin 458, 2’nci dozda 50 milyon 698 bin 978 ve 3’üncü dozda 12 milyon 408 bin 439 olmak üzere toplam 121 milyon 42 bin 428 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

‘AŞI ÖNEMİNİ KORUYOR’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2’nci doz oranı yüzde 75’in altında. Aşı önemini koruyor” dedi.

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