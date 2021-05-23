Koronavirüs salgınında can kaybı 46 bin 268’e yükseldi

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 210 bin 291 testte, 7 bin 839 vaka ile 710 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 197 kişi ile toplam can kaybı 46 bin 268’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nca duyurulan ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’na göre; son 24 saatte yapılan 210 bin 291 testte, 7 bin 839 vaka, 710 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 197 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 202 kişi iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 52 milyon 377 bin 678, toplam vaka sayısı 5 milyon 186 bin 487, toplam vefat sayısı 46 bin 268, toplam ağır hasta sayısı 1843, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 24 bin 313 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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