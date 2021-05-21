Koronavirüs salgınında can kaybı 45 bin 840’a yükseldi

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 218 bin 846 testte, 9 bin 528 vaka ile 846 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 214 kişi ile toplam can kaybı 45 bin 840’a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nca duyurulan ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’na göre; son 24 saatte yapılan 218 bin 846 testte 9 bin 528 vaka, 846 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 214 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 852 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 51 milyon 950 bin 729, toplam vaka sayısı 5 milyon 169 bin 951, toplam vefat sayısı 45 bin 840, toplam ağır hasta sayısı 1977, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 998 bin 639 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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