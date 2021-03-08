Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 94’e yükseldi

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 139 bin 429 testte, 13 bin 215 vaka ile 767 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 64 kişi ile toplam can kaybı 29 bin 94’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nca duyurulan ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’na göre; son 24 saatte yapılan 139 bin 429 testte 13 bin 215 vaka, 767 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 64 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 106 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 34 milyon 262 bin 280, toplam vaka sayısı 2 milyon 793 bin 632, toplam vefat sayısı 29 bin 94, toplam ağır hasta sayısı 1239, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 632 bin 30 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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