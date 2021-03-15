Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 552’ye yükseldi

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, ‘Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 151 bin 113 testte, 15 bin 503 vaka ile 858 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 63 kişi ile toplam can kaybı 29 bin 552’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nca duyurulan ‘Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu’na göre; son 24 saatte yapılan 151 bin 113 testte 15 bin 503 vaka, 858 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 893 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 35 milyon 277 bin 116, toplam vaka sayısı 2 milyon 894 bin 893, toplam vefat sayısı 29 bin 552, toplam ağır hasta sayısı 1425, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 716 bin 969 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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