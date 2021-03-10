Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 227’ye yükseldi

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 145 bin 130 testte, 14 bin 556 vaka ile 814 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 67 kişi ile toplam can kaybı 29 bin 227’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nca duyurulan ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’na göre; son 24 saatte yapılan 145 bin 130 testte 14 bin 556 vaka, 814 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 67 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 193 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 34 milyon 548 bin 238, toplam vaka sayısı 2 milyon 821 bin 943, toplam vefat sayısı 29 bin 227, toplam ağır hasta sayısı 1309, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 649 bin 862 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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