Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 562’ye yükseldi

ANKARA (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, ‘Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 116 bin 452 testte, 7 bin 945 vaka ile 660 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 91 kişi ile toplam can kaybı 27 bin 562’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nca duyurulan ‘Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu’na göre; son 24 saatte yapılan 116 bin 452 testte 7 bin 945 vaka, 660 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 91 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 106 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 31 milyon 633 bin 171, toplam vaka sayısı 2 milyon 594 bin 128, toplam vefat sayısı 27 bin 562, toplam ağır hasta sayısı 1232, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 482 bin 435 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

FOTOĞRAFLI