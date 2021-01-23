Koronavirüs salgınında can kaybı 24 bin 933’e yükseldi

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 152 bin 758 testte, 5 bin 856 vaka ile 723 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 144 kişi ile toplam can kaybı 24 bin 933’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nca duyurulan ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’na göre; son 24 saatte yapılan 152 bin 758 testten 5 bin 856 vaka, 723 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 144 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 811 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 28 milyon 348 bin 659, toplam vaka sayısı 2 milyon 424 bin 328, toplam vefat sayısı 24 bin 933, toplam ağır hasta sayısı 1962, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 301 bin 861 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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