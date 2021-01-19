Koronavirüs salgınında can kaybı 24 bin 328’e yükseldi

ANKARA (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 175 bin 133 testte, 6 bin 818 vaka ile 761 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 167 kişi ile toplam can kaybı 24 bin 328’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nca duyurulan ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’na göre; son 24 saatte yapılan 175 bin 133 testten 6 bin 818 vaka, 761 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 167 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 218 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 27 milyon 698 bin 556, toplam vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781, toplam vefat sayısı 24 bin 328, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 162, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 227 bin 987 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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