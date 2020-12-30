Koronavirüs salgınında can kaybı 20 bin 642’ye yükseldi

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 184 bin 415 testte, 15 bin 692 vaka ile 2 bin 612 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 254 kişi ile toplam can kaybı 20 bin 642’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nca duyurulan güncel ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’na göre; son 24 saatte yapılan 184 bin 415 testten 15 bin 692 vaka, 2 bin 612 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 254 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 192 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 24 milyon 326 bin 350, toplam vaka sayısı 2 milyon 194 bin 272, toplam vefat sayısı 20 bin 642, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 98, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 78 bin 629 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.

‘HASTA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR’

Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, “Bugün tespit edilen 2 bin 612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener” dedi.

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