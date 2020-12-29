Koronavirüs salgınında can kaybı 20 bin 388’e yükseldi

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 183 bin 117 testte, 15 bin 805 vaka ile 2 bin 783 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 253 kişi ile toplam can kaybı 20 bin 388’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nca duyurulan güncel ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’na göre; son 24 saatte yapılan 183 bin 117 testten 15 bin 805 vaka, 2 bin 783 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 253 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 4 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 24 milyon 141 bin 935, toplam vaka sayısı 2 milyon 178 bin 580, toplam vefat sayısı 20 bin 388, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 191, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 58 bin 437 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.

‘KISITLAMALAR SONUÇ VERİYOR’

Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, “Bugün tespit edilen 2 bin 783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız” dedi.

FOTOĞRAFLI