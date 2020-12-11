Koronavirüs salgınında can kaybı 15 bin 977’ye yükseldi

ANKARA (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 208 bin 873 testte, 32 bin 106 vaka ile 5 bin 607 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 226 kişi ile toplam can kaybı 15 bin 977’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 208 bin 873 testten 32 bin 106 vaka, 5 bin 607 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 226 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 516 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 20 milyon 709 bin 452, toplam vaka sayısı 1 milyon 780 bin 673, toplam vefat sayısı 15 bin 977, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 952, toplam iyileşen hasta sayısı 458 bin 109 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.

‘TEDBİRLERE KARARLILIKLA UYMAK ZORUNDAYIZ’

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, “Bugün tespit edilen 5 bin 607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu” değerlendirmesinde bulundu.

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