Koronavirüs salgınında can kaybı 15 bin 751’e yükseldi

ANKARA (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 206 bin 202 testte, 30 bin 424 vaka ile 5 bin 918 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 220 kişi ile toplam can kaybı 15 bin 751’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 206 bin 202 testten 30 bin 424 vaka, 5 bin 918 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 220 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 232 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579, toplam hasta sayısı 564 bin 435, toplam vefat sayısı 15 bin 751, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 943, toplam iyileşen hasta sayısı 452 bin 593 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.

‘ALINAN TEDBİRLERİN ETKİSİNİ HİSSETMEYE BAŞLADIK’

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, “Bugün tespit edilen 5 bin 918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim” değerlendirmesinde bulundu.

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