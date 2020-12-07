Koronavirüs salgınında can kaybı 15 bin 103’e yükseldi

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 196 bin 902 testte, 32 bin 137 vaka ile 6 bin 420 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 203 kişi ile toplam can kaybı 15 bin 103’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 196 bin 902 testten 32 bin 137 vaka, 6 bin 420 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 17 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 19 milyon 888 bin 747, toplam hasta sayısı 545 bin 711, toplam vefat sayısı 15 bin 103, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 836, toplam iyileşen hasta sayısı 436 bin 270 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.

‘KISITLAMALARIN ETKİSİ GÖRÜLMEYE BAŞLANDI’

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, “Bugün tespit edilen 6 bin 420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak” açıklamasında bulundu.

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