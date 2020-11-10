Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 59’a yükseldi

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 146 bin 198 testten 2 bin 529 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 87 kişi ile toplam can kaybı 11 bin 59’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 146 bin 198 testten 2 bin 529 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 87 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 215 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 15 milyon 419 bin 420, toplam hasta sayısı 399 bin 360, toplam vefat sayısı 11 bin 59, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 1, toplam iyileşen hasta sayısı 342 bin 501 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2, yatak doluluk oranı yüzde 53.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.9, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 34.9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı yüzde 99.7 olarak belirlendi.

‘AĞIR HASTA SAYIMIZ 3 BİNİ GEÇTİ’

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, “Bugün tespit edilen 2 bin 529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bini geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın” değerlendirmesinde bulundu.

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