TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, koronavirüse yönelik projelerde görev alacak araştırmacılara destek amacıyla başlatılan Stajyer Araştırmacı Burs Programı’na (STAR) başvuranların 3’te 2’sinin kadın araştırmacı olduğunu söyledi.

Değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirten Mandal, “Başvuran 340 arkadaşımızın 222’si kadın araştırmacılarımız. Bu araştırmacılar halen yürürlükte olan aşı, ilaç projelerine katılmış olacaklar” dedi.

TÜBİTAK, koronavirüsle mücadele kapsamında aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının yanı sıra küresel salgının etkilerini sosyal, beşeri bilimler yönünden incelenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için araştırma yapanlar ile koronavirüse yönelik projelerde görev alacak araştırmacılara destek sağlayacak. Bu kapsamda, koronavirüse yönelik projelerde görev alacak araştırmacılara destek amacıyla STAR programı başlatıldı. Salgın sürecinde çözümün parçası olmak isteyen KOBİ’ler ile genç girişimciler de TÜBİTAK tarafından desteklenecek. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen projeleri DHA ekibine anlattı.

‘446 PROJE ALDIK’

Prof. Dr. Mandal, koronavirüsle ile mücadele için KOBİ’ler özelinde sağlanan imkanlarla ilgili bilgi vererek, bu doğrultuda nisan ayının başlarında bir çağrıya çıktıklarını, 1 haftada 446 tane proje aldıklarını kaydetti. Mandal, “446 tane proje, tanı kitleri, koruyucu elbiseler, maske, yoğun bakım üniteleri, dezenfektanlar gibi alanlarda geldi. Hızlı bir şekilde 446 tane firma sanal ortamda ziyaret edildi. Biz 10 kadar projeyi desteklemeyi planlamıştık ama gelen projelerin niteliği heyecan verici noktada olduğu için 35 tane firmamızla bu projelerimize başladık. 35 firma birbirine rekabet halinde firmalar ama biz 35 tane firmayla birlikte çalışıyoruz. Birlikte geliştiriyoruz, birlikte başaracağız. 35 tane projenin yürütülmesiyle ilgili 13.4 milyon TL de proje desteği var” dedi.

‘BAŞVURANLARIN 3’TE 2’Sİ KADIN ARAŞTIRMACI’

Başkan Mandal, STAR programı kapsamında 2 haftada başvuruları aldıklarını, şu anda değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirtti. 340 lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacıların bu sürece katkı vermek istediğini söyleyen Mandal, “Başvuran 340 arkadaşımızın 222’si kadın araştırmacılarımız. Ülkemizde başvuranların 3’te 2’si kadarı kadın araştırmacılarımızdan oluşuyor. İnşallah mayıs ayının başında duyurmuş olacağız ve bu araştırmacılar halen yürürlükte olan aşı, ilaç projelerine katılmış olacaklar” diye konuştu.