Koronavirüs nedeniyle önerilen temizlik kuralları ömür boyu uygulanmalı

Koronavirus Türkiye ve dünyanın gündemindeki ilk yerini korumaya devam ediyor. Tıp alanında bilim insanları gazetelerde, televizyonlarda ve sosyal medyada açıklamalar yapıyorlar.



Bu açıklamalar gösteriyor ki en önemli önlem temizliktir. Panik değil önlem kurtarır diyen uzmanlar koronanın korkulacak bir hastalık olmadığını belirterek korunma yöntemlerinin son derece basit olduğuna vurgu yapıyor.



Bu temizlik önlemlerini yazacağım ama özellikle şu konu çok önemli.

Atalarımız “bir musibet, bin nasihat” derler.



Bu koronavirüs konusunda almamız önerilen önlemleri ömür boyu uygulamamız gerekli. İslam dini, “temizlik imandan gelir” der ki ne kadar haklı olduğu da bu salgın hastalıklarla ortaya çıkıyor. Yeterli, temizlik önlemlerini bugüne kadar almıyorsak bu musibet koronavirüs nedeniyle artık bundan sonra almalı ve ömür boyu bu önlemleri uygulamalıyız.



Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmesinin ardından, virüsten korunmak isteyen vatandaşlar uzmanların önerdikleri korunma yöntemlerinin yanısıra doğal yöntemleri de tercih ediyor Aktarlar da konu hakkında araştırma yaptıklarını öne sürerek virüse doğal önlem almak isteyenleri, bağışıklık sistemini güçlendirip enfeksiyonlardan koruduğunu söyleyerek ekinezya bitkisine, propolis ve kaya tuzuna yönlendiriyor.



Aktardan ekinezya satın alan vatandaşlar ise ” Aktardan propolis ve ekinezya satın aldım. Koronavirüs salgınından korkuyoruz ve önlemimizi almak istiyoruz. Çok araştırma yaptık. Aktarlara sorduk. Bu karışımın koruduğunu öğrendik ” diyorlar

Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral ise vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğine dikkat çekerek koronavirüsünden korunmak için uzmanların tavsiyelerine uymaları gerektiğini belirterek şu tavsiyelerde bulundu;