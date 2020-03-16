Koronavirüs nedeniyle önerilen temizlik kuralları ömür boyu uygulanmalı
Koronavirus Türkiye ve dünyanın gündemindeki ilk yerini korumaya devam ediyor. Tıp alanında bilim insanları gazetelerde, televizyonlarda ve sosyal medyada açıklamalar yapıyorlar.
Bu açıklamalar gösteriyor ki en önemli önlem temizliktir. Panik değil önlem kurtarır diyen uzmanlar koronanın korkulacak bir hastalık olmadığını belirterek korunma yöntemlerinin son derece basit olduğuna vurgu yapıyor.
Bu temizlik önlemlerini yazacağım ama özellikle şu konu çok önemli.
Atalarımız “bir musibet, bin nasihat” derler.
Bu koronavirüs konusunda almamız önerilen önlemleri ömür boyu uygulamamız gerekli. İslam dini, “temizlik imandan gelir” der ki ne kadar haklı olduğu da bu salgın hastalıklarla ortaya çıkıyor. Yeterli, temizlik önlemlerini bugüne kadar almıyorsak bu musibet koronavirüs nedeniyle artık bundan sonra almalı ve ömür boyu bu önlemleri uygulamalıyız.
Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmesinin ardından, virüsten korunmak isteyen vatandaşlar uzmanların önerdikleri korunma yöntemlerinin yanısıra doğal yöntemleri de tercih ediyor Aktarlar da konu hakkında araştırma yaptıklarını öne sürerek virüse doğal önlem almak isteyenleri, bağışıklık sistemini güçlendirip enfeksiyonlardan koruduğunu söyleyerek ekinezya bitkisine, propolis ve kaya tuzuna yönlendiriyor.
Aktardan ekinezya satın alan vatandaşlar ise ” Aktardan propolis ve ekinezya satın aldım. Koronavirüs salgınından korkuyoruz ve önlemimizi almak istiyoruz. Çok araştırma yaptık. Aktarlara sorduk. Bu karışımın koruduğunu öğrendik ” diyorlar
Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral ise vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğine dikkat çekerek koronavirüsünden korunmak için uzmanların tavsiyelerine uymaları gerektiğini belirterek şu tavsiyelerde bulundu;
- Ellerinizi en az 20-30 saniye boyunca su ve sabunla yıkayın.
- Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile kapatın. Şayet yanınızda kağıt mendil bulunmuyorsa, dirseğinizin iç kısmını öksürün ya da hapşırın, ellerinizi kullanmayın.
- Hasta kişilerden yakın temastan kaçının.
- Zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmayın.
- Hastalığınız varsa hekime danışın.
- Cebinizde veya çantanızda ıslak mendil, kuru mendil, maske ve antiseptik solüsyon bulundurun.
- Kalabalık ve karantina bölgelerine girmeyin.
- Zorunlu değilseniz sokağa çıkmayın, alışverişinizi e-sistem üzerinden yapın.
- Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Mevsim sebze meyveleri ile besleyen gıdalar tüketin.
- Sınıf, işyeri ve evler başta olmak üzere kapalı alanları sık sık havalandırın.
- Maskeyi gerekli hallerde kullanın. Her maske viral enfeksiyonlara karşı koruyucu olmaz.
Bu arada korana virüsünden çok fırsatçılar virüsü de yayılmaya başladı. Paniğe kapılan halk marketlerde rafları boşaltmaya başladı. Bunu fırsat bilen bazı gözü doymayan vicdansız fırsatçı açıkgözler makarnayı neredeyse üç katına, maskeleri beş katına, kolonya yı da üç katına satmaya başladılar Paniğe kapılmaya gerek yok. Lütfen fırsatçıların ekmeğine yağ sürmeyelim.