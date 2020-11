Koronavirüs nedeniyle köyler doldu, kuzinelere talep arttı

İnan KALYONCU/ TRABZON (DHA)- TRABZON’da, Alaattin Aydın (61), atölyesinde kaynak kullanmadan, perçin çivi yöntemiyle ‘kuzine’ olarak bilinen, içinde fırın olan demir soba imalatı yapıyor. 40 yıldır demire şekil veren Aydın’ın özel üretim kuzineleri, özelikle koronavirüsten korunmak için şehre dönmeyip, köylerinde kalanlardan, yoğun talep görüyor.

Akçabat ilçesine bağlı Dürbinar Mahallesi’nde oturan Alaattin Aydın, 40 yıldır atölyesinde demire şekil verip, günlerini çalışarak geçiriyor. Ustasından öğrendiği ve Ruslardan kalan yöntemle bölgede ‘kuzine’ olarak bilinen içinde fırın da olan demir soba imal eden Aydın’ın perçin çivi yöntemiyle ürettiği kuzineler, müşterilerince özel olarak sipariş ediliyor. Özel üretim kuzineler, özelikle koronavirüsten korunmak için şehre dönmeyip, köy evlerinde kalanların yanı sıra kent dışından da yoğun talep görüyor. Karadenizliler, köy evlerinin olmazsa olmazı kuzunilerde çay demliyor, ekmek yapıp, yemeklerini pişiriyor. Yılda yaklaşık 200 kuzine imal eden Aydın, siparişlere yetişmek için yoğun çaba sarf ediyor. İlerleyen yaşına rağmen yaz- kış demeden çalışan Aydın, 40 yıl daha kuzine sobası yapmayı hedefliyor. Aydın’ın 10 yılı aşkın kullanım garantisi verdiği kuzineleri; bin ila bin 500 liradan alıcı buluyor.

‘USTAMA DA RUSLAR’DAN KALMIŞTI’

Kuzine sobası üretmeye 40 yıl önce başladığını belirten Alaattin Aydın, “Allah ömür verse de 40 yıl daha soba yapmaya devam etsem. Mesleğimi çok seviyorum. Soba yaptıkça yapasım geliyor. Usanmadım. Bu meslek benim çalıştığım ustama Ruslardan kalmıştı. Yaptığım sobaların planları çok değişiktir. Sobalarım tuğlalı, yanması ve ekmek pişirmede çok iyidir. Ürettiğim sobaları Türkiye’nin her bir yerine gönderiyorum. Vatandaşlar sobalarımızdan çok memnun, siparişlere yetiştiremiyoruz. Yılda yaklaşık 200 tane kuzine sobası üretiyoruz. Malzemenin iyisini kullanıyoruz. Yaptığımız sobalar en az 10 yıl dayanıyor. Bu kuzine sobalarında yemeğinizi, ekmeğinizi, aklınıza gelebilecek her şeyi pişirebilirsiniz. Bu sobalarda pişen yemekler çok daha lezzetli oluyor. Bu sıralar sobalarımız, yoğun talep görüyor” dedi.

‘KUZİNE KARADENİZ’İN VAZGEÇİLMEZİDİR’

Evinde kuzine sobası kullanan Nebahat Kalyoncu, “Kuzine Karadeniz’in vazgeçilmezidir. Üzerinde suyumuzu kaynatıyoruz, fırınında yemeğimizi yapıyoruz, pişen yemeklerimizi sıcak kalması için üzerinde bekletiyoruz. Ekmeğimizi, pasta ve böreklerimizi de yapıyoruz. Kuzine bizim için avantajlı, her şeyimizi pişiriyoruz, ekonomik olarak da bize tasarruf sağlıyor” diye konuştu.

Kuzine sayesinde gaz tasarrufu sağladıklarını söyleyen Şükran Altuntaş ise, “Kuzinenin çok faydalarını görüyoruz. Fırınında güveç yaparız, patates haşlarız, mısır ekmeği pişiririz, yemeklerimizi pişiririz. Tüpten tasarruf yapmak için kuzine sobalarını kullanıyoruz. Bunları yaparken evimizi de ısıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI