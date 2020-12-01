Koronavirüs nedeniyle hemşire anneden çocuğunun velayetini alan baba: Sağlığını düşünüyorum

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU’da Evde Sağlık Hizmetleri Servisi’nde çalışan hemşire Cemile Deniz’in (31) yanında kalan 5 yaşındaki oğlunun velayetini, koronavirüs salgınını gerekçe göstererek, boşanma aşamasında olduğu eşine veren mahkemenin kararına annenin avukatının itirazı üzerine görevlendirilen bilirkişi heyeti, taraflarla görüştü. Davayı açan Mehmet Atakan Deniz, “Çocuğumun kronik hastalığı olduğu için önlem almak istedim. Çocuğumun sağlığını düşünüyorum” dedi.

Ordu’da Cemile ve Mehmet Atakan Deniz çifti, karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Bu süre içinde mahkeme, geçici olarak oğlunun velayetinin anne Cemile Deniz’e verilmesine karar verdi. Ancak Mehmet Atakan Deniz, eşinin ambulans hemşiresi olduğunu ve sürekli evlere girip çıktığını, çocuğunun salgın nedeniyle ağır risk altında olduğunu savunarak, velayetin kendine verilmesi talebiyle 13 Temmuz’da mahkemeye başvurdu. Deniz, Ordu 2’nci Aile Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, “Çocuğumun kronik bir rahatsızlığı var. Her iki kulağında da tüp var. Bağışıklık sistemi düşük ve alerjik yapıda bir çocuktur. Bu nedenle velayetin geçici olarak da olsa bana verilmesini istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, çocuğun velayetinin babasına verilmesine karar verdi. Mahkemenin verdiği kararda, koronavirüsün bulaş oranının yüksek olmasına dikkat çekilerek, “Geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacaktır” denildi.

BİLİRKİŞİLER TARAFLARI DİNLEDİ

Cemile Deniz’in avukatı İrfan Demir de karara itiraz etti. İtiraz üzerine Ordu 2’nci Aile Mahkemesi, psikolog ve pedagoglardan oluşan uzman bilirkişi heyetinden rapor istedi. Bilirkişiler, anne ve babanın ayrı ayrı yaşadıkları ortamları inceledi, çocukla bir araya geldi. Uzmanların hazırlayacağı rapor sonrası mahkeme heyeti kararını açıklayacak.

BABA: ÇOCUĞUMUN SAĞLIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Çocuğu için velayet davasını açan Mehmet Atakan Deniz, kronik hastalığı olan çocuğunun sağlığını düşündüğünü belirterek, “Benim çocuğumun kronik hastalığı olduğu için önlem almak istedim. Ben çocuğumun sağlığını düşünüyorum. Şu anda hukuki süreç devam ediyor. Pedogoglar ve sosyal hizmetler gerekli incelemeleri yapıyor. Bunun sonunda rapor hazırlanacak. Kararı yargı verecek. Şu anda ne söylersek hiçbir anlam ifade etmeyecek” dedi.

FOTOĞRAFLI