‘Koronavirüs mutasyonlarında aşının etkisizliği yıllar sürer’

Nursima ÖZONUR-Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ali Kudret Adiloğlu, mutasyon geçirse de aşıların koronavirüse karşı koruyuculuğunu sürdüreceğini belirterek, “Koronavirüsün, influenza gibi yeni aşı gerektirecek boyutta mutasyonlara uğraması yıllar sürüyor. Bir anda birkaç günde bu şekilde korkutucu mutasyonlar olmuyor koronavirüste” dedi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ali Kudret Adiloğlu, koronavirüsün iyi ya da kötüye giden mutasyonlarının olabildiğini belirterek, İngiltere’de saptanan mutasyonunun bulaşıcılığı 1.7 kata çıkardığının tespit edildiğini kaydetti. Prof. Dr. Ali Kudret Adiloğlu, koronavirüste çeşitli mutasyonlar sonrası da geliştirilen aşıların koruyuculuğunu sürdüreceğini bildirerek “İnfluenza virüsü segmental bir virüs. Bunda antijenik kaymalar yani bütün antijenin bir anda değişmesi mümkünken, koronavirüs bir RNA virüsü olduğu için bu mutasyonlar hemen oluyor. Böyle bir mutasyon birikimi sonrası zararlı veya yararlı yöne kayabiliyor. Ama influenza gibi yeni aşı gerektirecek boyutta mutasyonlara uğraması yıllar sürüyor. Bir anda birkaç günde bu şekilde korkutucu mutasyonlar olmuyor koronavirüste. RNA virüsü olduğundan dolayı aşıların etkisiz hale gelmesi çok uzun sürüyor. Var olan aşılar kullanılabilir” diye konuştu.

Prof. Dr. Adiloğlu, koronavirüste ev içi bulaş riskinin toplam vakaların üçte birine denk geldiğini de bildirerek, “İspanya’da yapılan bir çalışma var. Buna göre bütün hastaların toplamının yüzde 31’inin ev içi bulaştan olduğu saptanmış. Bir kişi eve getiriyor ve yüzde 85’e yakını ile ev halkına bulaşabiliyor. Bu da toplam vakaların üçte birine denk geliyor. Maske ile de bulaş olması mümkün. Süre çok önemli. Ortamın havalandırılması önemli. 2 saat birliktelik varsa maske ile de koronavirüsün bulaşabildiği saptanmış” ifadelerini kullandı.

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