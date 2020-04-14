Gerçek işsiz sayısı, daha koronavirüs salgını Türkiye’ye gelmeden 7,3 milyona ulaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, koronavirüs sebebiyle 400 bin işyerinin kapandığını, 2 milyonu aşkın kişinin işsiz kaldığını söylüyor.



Hal böyleyse geçici bir süre de olsa işsiz sayısı 9,3 milyona ulaşmış demektir.

Ülke olarak en büyük sorunumuz işsizliktir. Üretime dayalı, istihdam odaklı politikalar hayata geçirilmediği için de yıllardır bu sorun çözülmemiştir. İşsizlik oranı bazı yıllar yüzde 6’lara kadar inse de bazı yıllar yüzde 16’lara kadar çıksa da hep gündemde kalmıştır.

Suriyeli ve yabancılarla birlikte Ocak ayı itibarıyla 86,7 milyona ulaşan nüfusumuzun 62 milyonu 15 yaş üstündekilerden oluşuyor. Bunun 27,3 milyonu çalışıyor. 4 milyon 362 bini ise işsiz. İşgücünün yüzde 13,8’i, 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun ise yüzde 24,5’i işsiz durumda. Gençlerin dörtte birinden fazlasının ne eğitimde ne de istihdamda olmaması ayrı bir sorun.

İşsizlerin dörtte birinden fazlası en az bir yıldır işsiz.

Çalışanların üçte birine yakını olan 8,5 milyonu herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı değil, kayıt dışı.

İstihdam piyasamız dökülüyor

Neresinden bakarsak bakalım istihdam piyasamız dökülüyor.

İşsizlik o kadar kronik bir hale geldi ki 2 milyon 796 bin kişi çalışmaya hazır olsalar da artık iş aramıyorlar. Çünkü iş bulma ümitleri yok. 129 bin kişinin ise devamlı bir işte değil, mevsimlik çalışıyor. Bu iki grup da aslında fiilen işsiz ama TÜİK işsiz saymıyor. Bunları dahil ettiğimizde işsizlikte gerçek rakama, 7 milyon 277 bine, işsizlik oranında da yüzde 21,1’e ulaşıyoruz.

Bu büyük kaynak israfıdır. Çalışmak isteyen 7,3 milyon insana iş veremiyor, üretim dışında tutuyoruz. İşgücü-GSYH hesaplarına göre yaklaşık 200 milyar dolarlık ek bir milli gelirden mahrum kalıyoruz.

Zaten berbat olan istihdam verileri koronavirüs salgınıyla daha da kötüleşti. Sadece biz değil tüm dünya büyük bir ekonomik krizle ve bunun yarattığı işsizlik sorunuyla mücadele ediyor.

ILO: Dünyada 195 milyon kişi işsiz kalacak

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), istihdam piyasasıyla ilgili çok kötü sinyaller veriyor. Örgüt, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik krizin, 2020 yılının ikinci çeyreğinde küresel olarak çalışma saatlerinin yüzde 6,7’sini ortadan kaldırmasının beklendiğini, bunun da 195 milyon kişinin tam zamanlı işini kaybetmesi anlamına geleceğini duyurdu.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, gerek gelişmiş gerek gelişmekte olan ülkelerde işçiler ve işletmelerin felaketle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Ryder, hızlı, kararlı ve birlikte hareket edilmesi gerektiğini, doğru ve acil önlemlerin hayatta kalma ile çöküş arasında fark oluşturulabileceğini belirtti.

Ülkemizdeki durum da farklı görünmüyor. Reuters’ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlarken, 400 bin işyerinin koronavirüsten dolayı kapatıldığını, 2 milyon kişinin de buna bağlı olarak işini kaybettiğini söyledi.

Hal böyleyse geçici bir süre de olsa işsiz sayısı 9,3 milyona ulaşmış demektir.

İşin ilginci ILO Direktörünün açıklamasının, Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını doğrular vaziyette olması.

Eğer Ryder’in söylediği gibi dünyada 195 milyon kişi işsiz kalacaksa, bunun yaklaşık 2 milyonunun dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1,1’i oluşturan Türkiye’de olması gayet doğaldır.

İşsizlik Fonu bu zamanda kullanılmayacak da ne zaman kullanılacak?

Yalnız şunu da unutmamak gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanların önemli bir bölümü, salgın aşıldıktan sonra ekonomide çarklar işlemeye başlayınca yeniden işlerine geri dönecek. Unutmayalım bu işsizlik geçici bir işsizlik. Fakat kalıcı hasarları da tabii ki olacaktır.

Nitekim ILO, 2020 yılı sonunda bile 25 milyon işsizin, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik kriz nedeniyle işsiz kalmaya devam edeceğini öngörüyor. Ki bunun Türkiye karşılığı da yaklaşık 275 bin kişi eder.

Sonuçta çok sayıda çalışan bu dönemde işsiz kalacak, gelire ihtiyaç duyacak.

Ne yapıp edip işsiz kalanlara düzenli ve yeterli bir gelir sağlamamız, bu süreci atlatmalarına yardım etmemiz gerekiyor.

Zaten İşsizlik Fonu da bugünler için değil mi? Yılsonu itibarıyla fondaki 131 milyar lira bu zamanda kullanılmayacak da ne zaman kullanılacak?