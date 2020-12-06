Koronavirüs hastasına giden ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Ali KADI/ NİĞDE,(DHA)- NİĞDE’de fenalaşan koronavirüs hastasına giden ambulans ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

Kaza, Efendibey Mahallesi Amasya Yolu’nda meydana geldi. Cebrail Ulusoy yönetimindeki 01 EV 651 plakalı otomobil ile fenalaşan koronavirüs hastasına giden Mustafa Göç, yönetimindeki 51 AAZ 531 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen ambulans, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada, ambulansın sürücüsü Mustafa Gönç ile sağlık çalışanları Yılmaz Dal ve Funda Çevik, hafif yaralandı. Otomobilin sürücüsü Cebrail Ulusoy ise kazada yara almadı.

Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen başka bir ambulansla tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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